«Актобе» – «Акжайык»: где смотреть

«Актобе» дома принимает «Акжайык» в рамках 9-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.

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