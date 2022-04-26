ПФЛК составила символическую сборную 7-го тура КПЛ

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ПФЛК представила символическую сборную 7-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Степан Сикач («Акжайык»);

Защитники: Дмитрий Шомко («Актобе»), Елдос Ахметов («Тараз»), Карам Султанов («Ордабасы»);

Левый полузащитник: Бауыржан Байтана («Тараз»);

Центральные полузащитники: Айбол Абикен («Аксу»), Эльхан Астанов («Ордабасы»);

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);

Нападающие: Рай Влут («Астана»), Андрия Филипович («Атырау»), Серж Ньюадзи («Ордабасы»);

Подробности здесь.

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