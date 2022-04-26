ПФЛК составила символическую сборную 7-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 7-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Степан Сикач («Акжайык»);
Защитники: Дмитрий Шомко («Актобе»), Елдос Ахметов («Тараз»), Карам Султанов («Ордабасы»);
Левый полузащитник: Бауыржан Байтана («Тараз»);
Центральные полузащитники: Айбол Абикен («Аксу»), Эльхан Астанов («Ордабасы»);
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);
Нападающие: Рай Влут («Астана»), Андрия Филипович («Атырау»), Серж Ньюадзи («Ордабасы»);
Подробности здесь.
Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ
«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC
Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый
Комментарии