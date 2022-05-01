«Моленбек» Вороговского не смог выйти в высший дивизион Бельгии

Ответный матч плей-офф за выход в высший дивизион Бельгии между «Молебеком» и «Серезьеном» завершился вничью со счетом – 0:0.

Защитник Национальной сборной Казахстана Ян Вороговский вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Таким образом, по сумме двух матчей «Серезьен» сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, благодаря победе в гостях (1:0).

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