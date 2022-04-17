Гол Вороговского помог «Моленбеку» на выезде сыграть вничью с лидером первого дивизиона Бельгии

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Защитник Национальной сборной Казахстана Ян Вороговский вышел в стартовом составе «Моленбека» на позиции правого защитника и отыграл весь матч. На 71-й минуте, после розыгрыша штрафного, Ян ударом головой забил первый гол своей команды в этом матче. 

Всего в текущем сезоне Первой лиги Бельгии Вороговский сыграл 10 матчей, забил 2 гола и выполнил 1 голевую передачу, а также отметился автоголом.

После этого тура «Моленбек» продолжает идти на втором месте с 49-ю очками, а отставание от «Вестерло» так же составляет 7 очков.

Вестерло – RWDM 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
16 апреля, 21.00, «Хет Кейпье»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 32 Бернат, 2:0 – 53 ван ден Кейбус, 2:1 – 71 Вороговский, 2:2 – 76 Нзузи-Мата.
ВестерлоРогор-Йенсен, Йорданов, Нойштедтер, Пердикицци, Fixelles (Гючтекин, 72), де Кейпер, Бернат (Наби Сума, 77), ван Эно, ван ден Кейбус, Даци (Ветокеле, 64), Vaesen (Фостер, 64).
RWDMДефурни, Рюйссен, Ле Жонкур, Вороговский, Ромменс, Кейта (Уларе, 65), Montes (El Ouahdi, 59), Санкон, де Камарго (Тоги, 46), Нанжис (Нзузи-Мата, 59), Азар.
Предупреждения:
Montes (13), Нанжис (56), Нзузи-Мата (69).

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