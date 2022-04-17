Гол Вороговского помог «Моленбеку» на выезде сыграть вничью с лидером первого дивизиона Бельгии

Защитник Национальной сборной Казахстана Ян Вороговский вышел в стартовом составе «Моленбека» на позиции правого защитника и отыграл весь матч. На 71-й минуте, после розыгрыша штрафного, Ян ударом головой забил первый гол своей команды в этом матче.
Всего в текущем сезоне Первой лиги Бельгии Вороговский сыграл 10 матчей, забил 2 гола и выполнил 1 голевую передачу, а также отметился автоголом.
После этого тура «Моленбек» продолжает идти на втором месте с 49-ю очками, а отставание от «Вестерло» так же составляет 7 очков.
- Дата проведения
- 16 апреля, 21.00, «Хет Кейпье»
- Голы:
- 1:0 – 32 Бернат, 2:0 – 53 ван ден Кейбус, 2:1 – 71 Вороговский, 2:2 – 76 Нзузи-Мата.
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Вестерло –
Рогор-Йенсен, Йорданов, Нойштедтер, Пердикицци, Fixelles (Гючтекин, 72), де Кейпер, Бернат (Наби Сума, 77), ван Эно, ван ден Кейбус, Даци (Ветокеле, 64), Vaesen (Фостер, 64).
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RWDM –
Дефурни, Рюйссен, Ле Жонкур, Вороговский, Ромменс, Кейта (Уларе, 65), Montes (El Ouahdi, 59), Санкон, де Камарго (Тоги, 46), Нанжис (Нзузи-Мата, 59), Азар.
- Предупреждения:
- Montes (13), Нанжис (56), Нзузи-Мата (69).
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