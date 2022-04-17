Гол Вороговского помог «Моленбеку» на выезде сыграть вничью с лидером первого дивизиона Бельгии

Защитник Национальной сборной Казахстана Ян Вороговский вышел в стартовом составе «Моленбека» на позиции правого защитника и отыграл весь матч. На 71-й минуте, после розыгрыша штрафного, Ян ударом головой забил первый гол своей команды в этом матче.

Всего в текущем сезоне Первой лиги Бельгии Вороговский сыграл 10 матчей, забил 2 гола и выполнил 1 голевую передачу, а также отметился автоголом.

После этого тура «Моленбек» продолжает идти на втором месте с 49-ю очками, а отставание от «Вестерло» так же составляет 7 очков.

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории