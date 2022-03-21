Вороговский не сыграет с Молдовой из-за травмы

Игрок бельгийского «Моленбека» Ян Вороговский не сыграет в матчах сборной Казахстана против Молдовы.

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что полученная защитником травма не позволит ему вовремя восстановиться.

Стыковые матчи Лиги наций между Молдовой и Казахстаном пройдут 24 и 29 марта.

Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона

Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае