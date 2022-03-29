Вратарь «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет от лейкемии

Бельгийский вратарь Мигель ван Дамм умер в возрасте 28 лет.
Более пяти лет голкипер «Серкль Брюгге» боролся с лейкемией.
Смерть футболиста подтвердила его супруга. В мае прошлого года у пары родилась дочь.
«Монако» и другие футбольные клубы выразили соболезнования близким и родным вратаря.
Заболевание было выявлено у ван Дамма в 2016 году. В начале 2019 года Мигель выздоровел и вернулся к тренировкам. Однако летом того же года болезнь вернулась.
«Четыре дня я просто лежал и рыдал». Адский бой кипера «Серкль Брюгге» с лейкемией
Скончался вратарь «Серкля Брюгге» Мигель ван Дамм. Он больше пяти лет сражался с лейкемией
«Если первого урока было мало, я преподам еще один». Михайлович ляжет в больницу, чтобы добить лейкемию