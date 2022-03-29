Вратарь «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в 28 лет от лейкемии

Бельгийский вратарь Мигель ван Дамм умер в возрасте 28 лет.

Более пяти лет голкипер «Серкль Брюгге» боролся с лейкемией.

Смерть футболиста подтвердила его супруга. В мае прошлого года у пары родилась дочь.

«Монако» и другие футбольные клубы выразили соболезнования близким и родным вратаря.

Заболевание было выявлено у ван Дамма в 2016 году. В начале 2019 года Мигель выздоровел и вернулся к тренировкам. Однако летом того же года болезнь вернулась.

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