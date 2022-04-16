Нуралы Алип: «Что касается будущего, честно, не знаю. Остаться хочу, но это не я решаю, а руководство «Зенита»

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о первом матче в стартовом составе сине-бело-голубых в Тинькофф РПЛ.

— «Урал» не так часто атаковал. Насколько сложно было себя держать в тонусе и быть сконцентрированным с учетом того, что соперник достаточно редко переходил половину поля?

— Да, контратаки были самыми опасными у соперника. Мы с Чистяковым договорились: он сзади страхует, я спереди. Но ему досталось, он нос сломал вроде.

— По такой игре не было желания почаще вперед подключаться, или пока то еще в будущем?

— Нет, самое главное, чтобы сзади надежно было. Выиграли — это самое главное. Двигаемся дальше. Следующий матч кубковый, тоже ставим максимальную задачу — выиграть. А дальше уже «Краснодар».

— Когда узнали, что будете в основном составе на этот матч?

— За два дня наигрывали. До этого не думал, что выйду в составе. А вчера, когда делали стандарты, тренер назвал 11 человек, в том числе и меня.

— Для вас есть разница, играть в тройке защитников или в паре?

— Нет.

— С какой установкой сегодня выходили на матч?

— Сыграть на ноль сзади, но так не получилось. Игрок попал в девятку.

— Вы же себя не вините?

— Пропустили гол, вся защита виновата.

— Что думаете о своем будущем? Хотите остаться в «Зените»?

— Что касается будущего, честно, не знаю. Остаться хочу, но это не я решаю, а руководство.

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