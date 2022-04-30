Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Михайлис: «Задача — выход в четвертьфинал ЧМ»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис озвучил главную цель на чемпионате мира в Финляндии.

— Юрий Владимирович, вопрос, возможно, немного неприятный и неудобный. О вашей перспективе дальнейшей работы в «Барысе» и со сборной. Есть какая-то задача? Вылетаем — что-то меняется?

— Да нет, самое главное — победить. Нам сейчас поставили такую задачу, и эту задачу надо выполнить. Потом уже будем решать.

— Как я понимаю, задача — выход в четвертьфинал?

— Да.

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