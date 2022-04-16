Бывший полузащитник и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оценил текущую ситуацию с защитниками в петербургском клубе.

«Вратарская позиция и центральная зона требуют усилений. Нет Ловрена, нет Ракицкого, и Дима Чистяков стал уже не подыгрывающим, а основным игроком обороны — и к нему в пару нужно усиление.

Есть Алип и Адамов, на которых мы внимательно смотрим. И если с Арсеном уже есть контракт, то Нуралы — под вопросом. Он обученный игрок, но в премьер лиге нужно больше работать в тактическом плане — подстраховка игрока, сужение, атака. Работа с мячом у него прекрасная. Если Семак поставит ему игру в обороне, то он — хороший третий защитник», — сказал Стрепетов.

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории