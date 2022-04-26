«Спорт-Экспресс»: «Полноценной заменой Ракицкому Алип пока не стал»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» высказался о казахстанском защитнике «Зенита» Нуралы Алипе, отыгравшем полный матч против «Краснодара» (3:1).

«Защитник сборной Казахстана большую часть встречи играл солидно, хорошо выходил из-под агрессивного прессинга «Краснодара». Правда, полноценной заменой Ракицкому Нуралы все равно пока не стал — он с левой ноги дает пасы исключительно ближнему, а не исполняет длинные передачи», – пишет издание.

Автор добавил, что именно ошибка Алипа привела к единственному голу «Краснодара».

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