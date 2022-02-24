Генсек НОК Казахстана Крюков: «Костюм знаменосца был признан лучшим за всю историю ОИ»

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Костюмы казахстанских знаменосцев на Играх в Пекине признали лучшими за всю историю Олимпийских игр. Об этом сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

«Костюм знаменосца был признан лучшим за всю историю Олимпийских игр, в апреле будет официальная церемония передачи его в Олимпийский музей (...) Мы бы хотели, чтобы о нас говорили посетители музея в Лозанне», — сказал Крюков.

Напомним, знаменосцами Казахстана выступили конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев. Они на открытии Олимпийских игр в Пекине предстали в исторических образах сакской царицы Томирис и доблестного казахского батыра.

 
 
 
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