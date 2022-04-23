Задержан глава Федерации стрельбы из традицион­ного лука РК Оспанов по делу о январских событиях (М. Козачков)

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По информации журналиста Михаила Козачкова был задержан глава Федерации стрельбы из традицион­ного лука Казахстана Азамат Оспанов.

Причиной задержания по информации Козачкова стало дело по беспорядкам в Алматы.

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