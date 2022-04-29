Карпович объявил об уходе из «Кызыл-Жара»

Андрей Карпович объявил об уходе с поста главного тренера «Кызыл-Жара».

«Делаю это с тяжелым сердцем, но полагаю, что это правильное решение

Прошлый сезон получился для нас великолепным и интересным. Мы завоевали право представлять Казахстан в Лиге конференций. И я очень надеюсь и верю, что ребята сделают это достойно. Это очень хорошая и сильная команда, она способна на многое, ей лишь необходима удача. Возможно, мой уход снова повернет ее к «Кызыл-Жару» лицом.

Я еще раз хочу акцентировать общее внимание на том, что это исключительно мое решение. Мы расстаемся с руководством клуба друзьями. И я благодарен всем за это потрясающее время – руководству, акимату, игрокам, персоналу, тренерскому штабу и болельщикам! Знаю, что всегда буду болеть за «Кызыл-Жар». Всем большой рахмет!», – написал специалист в инстаграме.

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