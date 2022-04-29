Тренер «Мактаарала» о ничьей с «Кызыл-Жаром»: «В раздевалке у нас все расстроены и выхолощены»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Ферапонтов на послематчевой пресс-конференции высказался после ничьей с «Кызыл-Жаром» в 8-м туре КПЛ.

– Что тут комментировать, когда пропускаешь гол на 90-й минуте, то тяжело. В раздевалке у нас все расстроены и выхолощены, поэтому тяжело что-то комментировать. Мы упустили победу, хотя должны были брать три очка. Мы готовились набирать очки, но, к сожалению, получилось одно вместо трех, но ничего не попишешь. Если говорить по игре, то в принципе, она была равная. Было мало моментов голевых что с одной, что с другой стороны. Единственное, что мы могли закрывать тем моментом, когда Кенжебек вышел один на один. Забивая он второй гол, то игра была бы уже сделана. К сожалению, Галымжан не реализовал тот момент, но он игрок молодой и у него ещё всё впереди. Также было еще несколько хороших контратак, но мы не забили второй гол, за что и поплатились этой ничьей и потерей очков.

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