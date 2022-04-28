Байсуфинов – один из основных кандидатов на пост тренера «Актобе»

Талгат Байсуфинов может возглавить «Актобе».

По словам журналиста Владимира Жаркова, представители экс-главного тренера сборной Казахстана уже выходили на руководство клуба.

Ранее клуб уволили Владимира Муханова после поражения от «Тараза» (0:3).

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