Уго Видемон: «Мы чувствуем стыд за 0:3 от «Тараза»

Хавбек «Актобе» Уго Видемон прокомментировал поражение от «Тараза» в 8-м туре КПЛ.

– Было очень сложно. Мы чувствуем стыд за 0:3 от «Тараза». Мне очень грустно за тренера, за болельщиков. Что я могу еще сказать, нам остается только работать и работать, это единственное решение. Очень сложно сказать что-либо.

Болельщики преодолели такой долгий путь и поэтому я выше сказал, что нам стыдно за такое поражение. Мне лично неудобно возвращаться в Актобе после такой игры к моей семье, к болельщикам в городе и к горожанам. И мне будет неловко перед работниками клуба. Это очень трудно комментировать. Очень плохой вечер. Теперь нам надо только работать, потому что это единственный выход из этой ситуации.

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