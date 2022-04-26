Экс-тренер «Динамо»: «Эджуке и Зайнутдинов, вышедшие на замену, были лучшими у ЦСКА во втором тайме»

Экс-ассистент главного тренера «Динамо» Юрий Никифоров назвал лучших игроков ЦСКА в матче с его бывшей командой (1:0).

– В первом тайме — Акинфеев. Во втором — Эджуке и Зайнутдинов, вышедшие на замену. Оба добавили в игру свежести и сделали результат. Еще мне понравился Обляков. Ну и Марио Фернандес, как всегда, держит планку.

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