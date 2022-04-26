«Ордабасы» дома обыграл «Кайрат»

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«Ордабасы» оказался сильнее «Кайрата» (2:1) в 8-м туре КПЛ.

Голы: Эльхан Астанов (с пенальти, 11’), Ньюадзи (52’) – Шушеначев (30’);

Таблица здесь.

Ордабасы – Кайрат 2:1 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 апреля, 15.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
Онлайн матча
ОрдабасыСултанов, Турсынбай, Шайзада, Абдумажидов, Думбия, Добай, Астанов, Брага, Ньюиадзи, Ваганов, Луис Энрике.
КайратВасин, Устименко, Касабулат, Ткаченко, Жоао Пауло, Рикарду Алвеш, Астанов, Ульшин, Крачковский, Шушеначев, Сейдахмет.

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