«Ордабасы» дома обыграл «Кайрат»

«Ордабасы» оказался сильнее «Кайрата» (2:1) в 8-м туре КПЛ.
Голы: Эльхан Астанов (с пенальти, 11’), Ньюадзи (52’) – Шушеначев (30’);
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 26 апреля, 15.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
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Ордабасы –
Султанов, Турсынбай, Шайзада, Абдумажидов, Думбия, Добай, Астанов, Брага, Ньюиадзи, Ваганов, Луис Энрике.
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Кайрат –
Васин, Устименко, Касабулат, Ткаченко, Жоао Пауло, Рикарду Алвеш, Астанов, Ульшин, Крачковский, Шушеначев, Сейдахмет.
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