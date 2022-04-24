Казахстанская спортсменка Еркебаева помогла травмированной сопернице добраться до номера в отеле

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Спортсменка из Казахстана Гулмарал Еркебаева помогла травмированной представительнице Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой добраться до номера в отеле.

Во время финала чемпионата Азии в Монголии Тыныбекова получила травму ноги и не смогла выйти на награждение.

Пользователи соцсетей оставили под видео сотни теплых комментариев. Многие отметили, что спорт объединяет людей и укрепляет дружбу между народами.

Напомним, во время чемпионата Азии Еркебаева стала бронзовым призером. В решающей схватке в весовой категории до 76 килограммов казахстанская спортсменка одержала победу над представительницей Монголии Ариунжаргал Ганбат со счетом 7:4. 

 
 
 
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