Казахстанская спортсменка Еркебаева помогла травмированной сопернице добраться до номера в отеле

Спортсменка из Казахстана Гулмарал Еркебаева помогла травмированной представительнице Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой добраться до номера в отеле.

Во время финала чемпионата Азии в Монголии Тыныбекова получила травму ноги и не смогла выйти на награждение.

Пользователи соцсетей оставили под видео сотни теплых комментариев. Многие отметили, что спорт объединяет людей и укрепляет дружбу между народами.

Напомним, во время чемпионата Азии Еркебаева стала бронзовым призером. В решающей схватке в весовой категории до 76 килограммов казахстанская спортсменка одержала победу над представительницей Монголии Ариунжаргал Ганбат со счетом 7:4.

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