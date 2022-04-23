Казахстанский вольник Калжан завоевал «серебро» чемпионата Азии

Казахстанский борец вольного стиля Рахат Калжан выступил в финале чемпионата Азии по видам борьбы, который проходит в эти дни в Улан-Баторе (Монголия).

Соперником Калжана в решающей схватке весовой категории до 57 килограммов стал серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио и двукратный чемпион Азии, представитель Индии Рави Кумар. В итоге Рахат уступил по очкам — 2:12 и стал серебряным призером.

На пути к финалу Рахат Калжан был сильнее соперников из Шри-Ланки, Узбекистана и Кыргызстана.

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