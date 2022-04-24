Трое казахстанских борцов вышли в финал Чемпионата Азии

В Монголии продолжаются состязания по вольной борьбе в рамках чемпионата Азии. Сегодня на ковер вышли борцы в весовых категориях до 61, 74, 86, 92, 125 килограммов.

Трое казахстанцев смогли пробиться в финал сегодня. В весовой категории до 74 килограммов Нуркожа Кайпанов в полуфинале одолел кыргызстанского борца Исламбека Орозбекова со счетом 15:8. В финале Кайпанову будет противостоять иранский спортсмен Йонес Алиакбар Эмамичогаеи.

Путевку в финал также получил Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов). Он в 1/2 финала досрочно победил Саякбая Юсупова из Кыргызстана – 10:0. В финале казахстанец встретится с Дипаком Пуния из Индии.

За золото континентального первенства будет бороться и Алишер Ергали, выступающий в весе до 125 килограммов. В полуфинале он оказался сильнее южнокорейского борца Йехена Чон – 9:6. В поединке за главную медаль Ергали будет бороться с иранцем Йадоллах Мохаммадказем Мохеби.

Также двое наших соотечественников будут бороться за бронзовые медали турнира в утешительном финале. Акбар Курбанов (до 61 килограмма) встретится с Алибегом Алибеговым (Бахрейн). А Адилет Давлумбаев (до 92 килограммов) выступит против Такума Отсу из Японии.

Финалы начнутся в 16:00 по времени Нур-Султана.

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