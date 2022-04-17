Казахстанец Руслан Курбанов выиграл «серебро» Кубка мира по фехтованию во Франции

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Казахстанец Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию на шпагах Challenge Monal 2022.

В полуфинальном бою Курбанов одолел француза Александра Барданет со счётом 15:13.

В финале нашему спортсмену вновь противостоял представитель Франции. Нельсон Лопес быстро забрал преимущество поединка, не дав казахстанцу нагнать себя по очкам. Итоговый счет 15:11 в пользу Нельсона. Курбанов завершает турнир с «серебром».

 
 
 
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