Казахстанец Руслан Курбанов выиграл «серебро» Кубка мира по фехтованию во Франции

Казахстанец Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию на шпагах Challenge Monal 2022.

В полуфинальном бою Курбанов одолел француза Александра Барданет со счётом 15:13.

В финале нашему спортсмену вновь противостоял представитель Франции. Нельсон Лопес быстро забрал преимущество поединка, не дав казахстанцу нагнать себя по очкам. Итоговый счет 15:11 в пользу Нельсона. Курбанов завершает турнир с «серебром».

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