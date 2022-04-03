Телеканал Insport ведет переговоры с ПФЛК о показе матчей Первой и Второй лиг Казахстана по футболу

Телеканал Insport ведет переговоры с ПФЛК о показе матчей Первой и Второй лиг первенства Казахстана по футболу, сообщает Meta-ratings.kz.

Руководство спортивного телеканала также связывалось по этому вопросу с КФФ.

В настоящее время Insport, базирующийся в столице и имеющий широкую корреспондентскую сеть, показывает матчи чемпионата Казахстана по хоккею и баскетболу, различные турниры по разным видам единоборств.

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