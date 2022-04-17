Бывший вратарь сборной Казахстана по футболу Отарбаев завершил карьеру

Бывший вратарь сборной Казахстана завершил карьеру Самат Отарбаев завершил выступления на профессиональном уровне, сообщает Vesti.kz.

Минувшей зимой 32-летний футболист находился на сборах «Аксу» и «Турана», а также вел переговоры с «Кайсаром». Однако до подписания контракта дело так и не дошло.

Последним клубом Отарбаева был «Кыран», который он покинул после окончания сезона-2020.

Также вратарь защищал цвета родного «Ордабасы», «Актобе» и «Тараза». Был основным вратарем в молодежной сборной Казахстана, вызывался в первую сборную.

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