Владелец «Кайрата» Боранбаев взят под стражу на два месяца

Агентство по финансовому мониторингу подтвердило задержание владельца ФК «Кайрат» Кайрата Боранбаева, сообщает Tengrinews.kz

В ведомстве заявили, что расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

17 марта суд в Нур-Султане арестовал Боранбаева на 2 месяца. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Боранбаев также является членом исполкома НОК Казахстана и президентом Паралимпийского комитета Казахстана.

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