Олимпийский чемпион Сапиев вошел в состав Антикора

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев вошел в общественный совет Антикоррупционной службы Республики Казахстан.

«Я уверен, что принесу пользу Общественному совету и в целом, потому что имею свою гражданскую позицию. Я, как простой гражданин страны, хочу жить в честном государстве, без коррупции, в справедливом государстве.

Я думаю, что мой опыт работы, моя позиция только позволит нашему государству развиваться и приносить пользу Агентству по противодействию коррупции, а именно общественному совету на благо страны», – сказал Сапиев.

Серик Сапиев завоевал золото Олимпийских игр в 2012-м, также на счету боксера 2 золота Чемпионата мира.

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