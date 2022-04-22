Шавкат Рахмонов о бое с Магни: «Он не устает, постоянно идет вперед»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью «Спорт Шредингеру» рассказал о бое с Нилом Магни:

«Особо выбора не было, некоторые бойцы были сломаны. Из нормальных вариантов был китаец Ли и Магни. Китаец отказался, а Нил сам говорил, что готов с любым подраться, кинули вызов и он согласился. Думаю, что это лучше вариант, чем китаец. Он 10 номер в рейтинге. Если бой выиграем, можно будет подняться сразу в ТОП-10. Особо пока не изучал его, но знаю, как он дерется. Он опытный, не устает, корявый, но постоянно идет вперед. Сейчас рано что-то говорить, в бою будет видно. В планах в этом году провести три боя, возможно третий бой – осень, ближе к зиме»

Также рассказал о вызове бразильцу Мишелю Перейре и шансе с ним подраться:

«Перейра очень интересный боец, мы могли бы показать очень интересное шоу. Я могу кинуть вызов Масвидалю, Диасу, они не примут, а Мишель – это боец одного уровня со мной сейчас. Пока у него есть бой, если мы оба выиграем, то может быть встретимся»

Бой Рахмонов – Магни запланирован на 26-е июня.

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