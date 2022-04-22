Голкипер «Турана» Балаев: «Мое дело – показать, что заслуживаю каждую заработанную копейку»

Азербайджанский вратарь туркестанского клуба Эмиль Балаев рассказал о восстановлении после травмы и адаптации в Казахстане.

– Как обстоят дела с травмой? Вы уже вернулись в общую группу?

– Уже три дня как тренируюсь в вместе с командой. Травма позади. Уже ничего не беспокоит, я постепенно прихожу в себя и набираю форму.

– Когда ждать вас на поле?

– Теперь надо постараться показать себя с лучшей стороны на тренировках, а остальное уже будет зависеть от тренерского штаба. В любом случае, считаю, что мы, футболисты, должны с уважением относиться к решениям тренеров.

– Как с адаптацией в Казахстане? Или вам полегче после уже имеющегося опыта в этой стране?

– Сказал бы, что вообще не было никаких сложностей. Многих ребят знал еще по выступлению за «Тобол». С некоторыми играл вместе, с кем-то пересекался на поле. Меня очень тепло принял коллектив. Здесь как одна большая семья.

- Уход Владимира Газзаева из команды, который вас приглашал, сильно ударил по вашим перспективам в «Туране» или нет разницы, кто тренирует?

– Тренер ушел по семейным обстоятельствам, в жизни такое бывает. Я футболист, и должен быть готовым к любым ситуациям. Мое дело – полностью выкладываться на тренировках и играх, и показать, что заслуживаю каждую заработанную копейку. У меня есть контракт с «Тураном», и как клуб имеет обязательства передо мной, так и футболисты, которые должны отвечать взаимностью.

– «Туран» стал вашим вторым клубом в Казахстане. Футбол в этой стране вы знаете. Какие задачи перед собой поставили на этой раз?

– Главная задача – быть максимально полезным для команды и делать все, что в моих силах.

– На «Карабах» обида осталась, что пригласили туда, но не заиграли там?

– Даже наоборот, я очень благодарен этому клубу и всему коллективу, руководству и всем тренерам за такой прекрасный опыт. Я даже сейчас скучаю по ребятам, коллективу и той атмосфере, которая есть в «Карабахе». Я благодарен им за то, что они создали мне условия и отпустили без всяких проблем. Скажу больше, во время моей травмы, уже будучи игроком «Турана», я советовался с медицинским персоналом «Карабаха», и они тоже очень помогли мне с лечением. Хотя это и не входило в их обязанности. О каких обидах здесь еще может идти речь (улыбается).

– Вы пропустили последний сбор национальной команды из-за травмы. Надеетесь получить вызов в июне на матчи Лиги наций?

– Надеюсь получить этот шанс, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Если тренер посчитает нужным, то с радостью и гордостью буду делать все ради успехов нашей национальной команды. Мне всегда нравилось находиться в сборной Азербайджана, в той атмосфере, которая вокруг нее.

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