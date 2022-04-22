Директор «Турана»: «Зарплата футболистов не превышает 2 миллиона тенге в месяц»

Руководитель «Турана» Айбек Тлеужан рассказал о финансировании клуба в 2022 году в интервью prosports.kz.

- Каков бюджет клуба на сезон-2022?

– Он такой, как у и большинства команд. В послании президента страны отмечено, чтобы профессиональные клубы получали из бюджета не более 1 миллиарда 200 миллионов тенге, а зарплата футболистов не должна превышать 2 миллиона тенге в месяц. Вот мы и соблюдаем данное послание.

- Исходя из размера финансирования, ставятся и задачи. Какие они были у «Турана» в этом году изначально и изменились ли после неудачного старта?

– Команда только в прошлом году дебютировала в Премьер-лиге. Но, несмотря на это, в сезоне-2022 передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами стоит задача выигрывать в каждом матче. У нас никакой другой цели и не будет никогда.

Сезон мы начали плохо, но на то были и есть причины. К тому же, в последних матчах нам откровенно не везет. Но чемпионат только начался. У нас еще есть время, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

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