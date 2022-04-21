Есенаманов о финансах в футзале: «У нас зарплат нет – только премиальные»

Игрок АФК «Кайрат» Чингиз Есенаманов в подкасте My Court | Моя Площадка рассказал о развитии казахстанского футзала и зарплатах спортсменов.

– Как считаешь, идет ли развитие казахстанского футзала?

– Да, об этом можно судить по чемпионату. Сейчас у нас девять команд, когда-то было пять-шесть команд. Развитие идет, потому что сейчас большая конкуренция в чемпионате. Будет шикарно, если увеличат до 12-14 команд. У нас в Казахстане в любом городе очень много команд. Особенно в северных городах, где по девять месяцев зимы.

– Платят ли игрокам за игры в сборной?

– У нас зарплат нет, но есть премиальные за результат. У нас все ребята патриоты. Премиальные платят за определенную выполненную задачу и это хорошо, потому что у тебя есть цель и стимул, чтобы заработать.

Чингиз Есенаманов является многократным чемпионом страны и обладателем Кубка. Признавался лучшим футзалистом Казахстана, становился бронзовым призером Чемпионата Европы.

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