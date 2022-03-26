Игрок сборной Казахстана по футзалу Лео перешел в бразильскую «Крону» из Жоинвили.

Последним клуба Лео был российский «Норильский Никель». Лео несколько лет играл в составе «Кайрата», где становился победителем ЛЧ, неоднократным чемпионом Казахстана и обладателем Кубка РК.

Лео выступает за сборную Казахстана с 2014 года и сыграл за нее 48 матчей, забив 22 гола. Из-за полученных травм игрок пропустил чемпионат мира-2021 и чемпионат Европы-2022.

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