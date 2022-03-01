Игита: «Марсело сказал, что болел и переживал за Казахстан»

Вратарь сборной Казахстана по футзалу Игита рассказал о своих ближайших целях и о том, как Марсело болел за казахстанцев.

– Я буду играть как минимум до 2024 года, до конца моего контракта в «Кайрате». Уверен, у меня будут силы к тому времени, но сначала нужно попасть на ЧМ. Сейчас отобраться на чемпионат мира нелегко. Если мы попадем, то, конечно, приедем туда сильнее и как всегда будем одним из фаворитов турнира.

– Во время Евро-2022 ты публиковал заряжающие посты, а в комментариях тебя поддерживал Марсело. Вы с ним разговаривали после турнира?

– Марсело болел за нас в матче против Украины – это была наша первая игра на Евро-2022, которую он смотрел. Да, мы созвонились, и я ему сказал, что он не фартовый (улыбается), потому что когда он не смотрел наши матчи – мы не проигрывали. Стоило посмотреть игру с Украиной – мы сразу вылетели из турнира.

– А что он ответил?

– Сказал, что в таком случае больше не будет смотреть наши матчи, чтобы не вредить дальше сборной Казахстана (смеется). Конечно, это была шутка. Понимаем, что выигрывают и проигрывают игроки на паркете. Марсело сказал, что болел и переживал за нас. А незадолго до этого он выиграл Суперкубок Испании и стал одним из рекордсменов клуба по завоеванию трофеев, с чем я его поздравил. Это человек, который навсегда останется легендой королевского клуба.

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