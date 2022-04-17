Курбан Бердыев: «Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили «Тоболу» иметь явное преимущество над нами»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал матч шестого тура Премьер-лиги против «Тобола» (2:2).

– Матч с «Тоболом» выдался для нас достаточно сложным. В первую очередь из-за того, что в составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Неслучайно эта команда является действующим чемпионом. Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили «Тоболу» иметь явное преимущество над нами, особенно во втором тайме.

Андрей Ульшин хорошо сыграл на позиции центрального полузащитника. К сожалению, у Яцека Гуральского травма икроножной мышцы и какое-то время он будет недоступен.

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории