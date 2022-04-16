Защитник «Тобола» Марочкин не сыграет против «Кайрата»

31-летний защитник «Тобола» Александр Марочкин не сыграет в предстоящем матче шестого тура против «Кайрата».

В матче пятого тура против «Ордабасы» (1:3) Александр Марочкин на 21-й минуте за игру рукой в своей штрафной площади, был удален с поля. Предстоящий матч против «Кайрата» ему придется пропустить.

Всего в нынешнем чемпионате Александр Марочкин сыграл 5 матчей и заработал одно удаление.

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