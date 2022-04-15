«Тобол» – «Кайрат»: где смотреть

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«Тобол» сыграет с «Кайратом» в 6-м туре КПЛ.

Старт в 20:00 по Нур-Султану.

Матчи КПЛ показывают по телеканалам Qsport и Qazsport.

Тобол – Кайрат
Дата проведения
16 апреля, 17.00, «Tobol Arena»
Онлайн матча

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