Главный тренер «Тобола» Москаленко о ничье с «Кайратом»: «Можно сказать, что мы потеряли очки, нежели приобрели»

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко прокомментировал матч шестого тура КПЛ против «Кайрата» (2:2).

– В первую очередь, слова благодарности болельщикам и фанатскому корпусу за созданную атмосферу на стадионе. По игре можно сказать, что мы потеряли очки, нежели приобрели. Создав столько моментов в атаке, надо забивать на один гол больше, чем пропускаешь.

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