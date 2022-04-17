Геннадий Орлов об Алипе: «Парень не робкого десятка. Обучаем, может еще прогрессировать»

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре казахстанского защитника Нуралы Алипа в матче «Зенит» – «Урал» (3:1).

«В центре обороны вышел Алип. Семак доверяет парню, наигрывает его. Ну и хорошо. Надо сказать, что со своей левой ногой он довольно техничный. Парень не робкого десятка. Обучаем, может еще прогрессировать. Конечно, ему не хватает той техники, которой, например, обладает Дуглас Сантос, и нет такого напора, как у Кругового», — считает Орлов.

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