Семак об Алипе: «В тех играх, в которых он выходил, Нуралы убедил, что заслуживает место в стартовом составе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил первый матч Нуралы Алипа в стартовом составе сине-бело-голубых в Тинькофф РПЛ.

— Нуралы смотрелся очень неплохо, хорошо. У нас на предсезонной подготовке было не так много времени, чтобы познакомиться и больше матчей сыграть, поэтому он не так часто до этого выходил. Но в тех играх, когда он выходил, убедил, что заслуживает место в стартовом составе.

Сегодня сыграл хорошо. На мой взгляд, он абсолютно справился со своей задачей и в целом оставляет приятное впечатление. По поводу контракта — не знаю, какие условия, насколько они устраивают клубы, какова договоренность о выкупе. С точки зрения тренерского штаба вопросов к Нуралы нет никаких.

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