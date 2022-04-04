Участник ОИ-2020, казахстанский скалолаз Хайбуллин может сменить гражданство

Участник Олимпийских игр 2020 года в Токио в составе сборной Казахстана в спортивном скалолазании Ришат Хайбуллин высказал возможность смены гражданства.

«Это тяжелейшее для меня решение, поскольку придется сменить гражданство (на чешское). Если попаду на парижскую Олимпиаду, то буду еще представлять Казахстан. А потом — посмотрим» – сказал Хайбуллин.

На Олимпиаде-2020 Ришат Хайбуллин занял общее 11 место в квалификации, не пройдя в финал.

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