Роза Рымбаева: «Я выступила за Боранбаева, потому что он мне оказывал спонсорскую помощь в поддержку моего концерта»

Казахстанская певица Роза Рымбаева назвала подписи открытого письма президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с арестом Кайрата Боранбаева.

«Я выступила за него, потому что он мне оказывал спонсорскую помощь в поддержку моего концерта», — сообщила она.

Напомним, деятели культуры подписали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о проведении объективного расследования в отношении Кайрата Боранбаева. В числе тех, кто решил открыто поддержать Боранбаева, есть и другие известные артисты — Байгали Серкебаев, Нурлан Коянбаев, Дальназ Ахмадиева, Жамиля Серкебаева, Нурлан Абдуллин, Сундет Байгожин, Макпал Исабекова, Ренат Гайсин.

Кайрата Боранбаева арестовали 15 марта. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Эксперты прочат ему незавидное будущее.

Добавим, Кайрат Боранбаев является главой Национального паралимпийского комитета РК, председателем наблюдательного совета Футбольного клуба «Кайрат».

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