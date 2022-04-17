Казахстанские гимнастки выиграли бронзу Кубка мира в Ташкенте

Команда Казахстана в групповых упражнениях по художественной гимнастике выиграла бронзовую медаль в многоборье на Кубке мира в Ташкенте.

В составе нашей команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.

«Золото» у команды Болгарии, серебряную медаль выиграла сборная Узбекистана.

Соревнования продлятся до 17 апреля.

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