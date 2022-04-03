Казахстанский гимнаст Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

Казахстанец Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

Наш гимнаст добился успеха в упражнениях на коне, в общей сумме набрав 14.633 баллов.

Второе место занял Матвей Петров из Албании, бронзу взял француз Томмасон Сириль.

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