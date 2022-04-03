Казахстанец гимнаст Карими стал серебряным призером этапа Кубка мира в Баку

Казахстанец Милад Карими стал призером проходящего в Баку этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.

Милад завоевал серебряную награду в вольных упражнениях. В финале он получил оценку 14,300 балла.

Победителем в этом виде программы стал Артем Долгопят из Израиля (14,700), бронза у Эймона Монтгомери из Ирландии (14,066).

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