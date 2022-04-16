Женская сборная Казахстана по теннису впервые в истории вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

В третьем матче противостояния, в котором играли первые ракетки Казахстана и Германии, Елена Рыбакина (#19) обыграла Анжелику Кербер (#17) со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

В итоге счет стал 3:0 в пользу Казахстана.

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