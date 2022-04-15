Рыбакина победила Зигемунд на Кубке Билли Джин Кинг

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обыграла немку Лауру Зигемунд на Кубке Билли Джин Кинг.

Она одержала победу в обоих сетах (6:0, 6:1).

Ранее победу одержала Юлия Путинцева. Таким образом, счет – 2:0 в пользу Казахстана.

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