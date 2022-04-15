Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира Кербер в Кубке Билли Джин Кинг

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу в первом матче противостояния со сборной Германии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Ее соперницей была экс-первая ракетка мира Анжелика Кербер.

Путинцева уступила первый сет, но забрала два последующих (3:6, 6:3, 6:2).

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