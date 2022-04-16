Зайнутдинов в основе ЦСКА на матч с «Уфой»

Сегодня в Уфе состоится матч 25-го тура РПЛ между местным одноименным клубом и московским ЦСКА.

Начало встречи — в 17:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, за ЦСКА выступает казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов. Он попал в стартовый состав и выйдет на поле с первых минут. В этом сезоне казахстанец сыграл 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

После 24 сыгранных матчей «Уфа» идет в зоне вылета — с 21 очком команда занимает предпоследнее, 15-е место. ЦСКА набрал 43 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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