Экс-игрок ЦСКА Масалитин: «Обляков и Зайнутдинов не дотягивают до уровня ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин в интервью Euro-Football.ru высказался после победы армейцев над «Рубином» (6:1).

– Во втором тайме на кураже ЦСКА играл и довел игру до логического завершения. Не согласен с тем, что у ЦСКА сильнейший состав в РПЛ. Сильнейший состав у «Зенита». У ЦСКА боеспособный коллектив, который только формируется. Несколько позиций еще нужно усилить. Я считаю, что Обляков и Зайнутдинов не дотягивают до уровня команды. А так ЦСКА показывает хорошую игру. Но вот в матче с «Локомотивом» в центре поля «армейцы» проигрывали. Надо прибавлять от игры к игре.

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