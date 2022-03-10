Зайнутдинов, Алип, Щеткин в расширенном составе сборной Казахстана на матчи Лиги Наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович определил круг кандидатов, которые могут быть вызваны на ближайшие стыковые матчи Лиги наций против Молдовы, сообщает Vesti.kz. После третьего тура КПЛ, вероятно, представят окончательный список и число игроков значительно сократят.

Отметим, что в очередной раз в состав национальной команды не попал Александр Меркель. Также в составе отсутствует нападающий Жоао Пауло, который по информации некоторых источников получил казахстанский паспорт.

Расширенный состав сборной Казахстана:

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Тараз») Стас Покатилов («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Игорь Шацкий («Шахтер»);

Защитники: Ян Вороговский («Моленбек»), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»), Ескендир Кыбырай, Темирлан Ерланов, Алибек Касым, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко (все – «Актобе»), Сагадат Турсынбай («Ордабасы»), Нуралы Алип («Зенит»), Абзал Бейсебеков («Астана»), Самат Жарынбетов, Багдат Каиров, Александр Марочкин, Сергей Малый (все – «Тобол»), Нурлан Даиров («Тараз»), Тимур Досмагамбетов («Шахтер»), Марат Быстров («Ахмат»);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Владислав Васильев (все – «Тобол») Рамазан Оразов, Арман Кенесов (все – «Актобе»), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат («Астана»), Думан Нарзилдаев («Каспий»), Айбол Абикен, Еркебулан Тунгышбаев (все – «Аксу»), Султанбек Астанов («Кайрат»), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Абылайхан Назымханов («Шахтер»), Бауыржан Байтана («Тараз»), Георгий Жуков («Висла»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА)

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Алексей Щеткин («Ротор»), Роман Муртазаев («Шахтер»), Айбар Жаксылыков («Тобол»)

Напомним, что Андрей Карпович на днях был представлен в качестве нового главного тренера сборной Казахстана, сменив на этому посту Талгата Байсуфинова. 41-летний специалист будет готовить команду к стыковым матчам Лиги наций против Молдовы, которые пройдут 24 (в Кишиневе) и 29 марта (в Нур-Султане).

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