Юлия Путинцева о победе над Кербер: «Я думаю, каждое очко очень важно»

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала победу над Анжеликой Кербер в Кубке Билли Джин Кинг.

– Сначала немного нервничала. Я готовилась к более плотным ударам. Анжелика, когда вышла, тоже нервничала. И у нас произошло некое замедление. И я чуть-чуть, естественно, была поджата, потому что первая игра всегда сложная, а когда она с топ-игроком, это еще сложнее.

Переломный момент? В конце первого сета я уже думала – буду пробивать хотя бы, чтобы какие-то удары почувствовать. И потом как-то лучше и лучше себя ощущала на грунте. И нашла точки, чтобы ей неудобно было со мной играть, чтобы она больше делала ошибок. И если она открывала корт, то я старалась сразу ее как можно больше двигать.

Я думаю, каждое очко очень важно. Но если, например, кто-то выиграл, не нужно расслабляться. Нужно, наоборот, держать тонус и думать, что нужно двигаться вперед. Надеюсь, что Елене Рыбакиной это сегодня поможет.

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